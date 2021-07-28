Боевой генерал КПРФ может стать «темной лошадкой» в Первоуральском округе

На выборах в Госдуму в Свердловской области появилась еще одна интрига. В Первоуральском избирательном округе, который всегда был вотчиной единоросса Зелимхана Муцоева, КПРФ выставила боевого генерала Тараса Исакова. Никому не известный до этого военный набирает популярность, и в перспективе это может обернуться проблемой для «Единой России».

Уроженец Таджикистана Тарас Исаков – кавалер пяти боевых наград. Он участвовал в двух чеченских кампаниях, неоднократно был тяжело ранен в столкновениях с боевиками. В 2002 году Исакова перевели в Москву, где он несколько лет возглавлял одну из частей внутренних войск МВД России. С 2014 года указом президента РФ назначен первым заместителем командующего войсками уральского регионального командования Росгвардии. Сейчас находится в запасе. Кандидатуру Исакова предложил член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Езерский. Раньше он сам неоднократно выдвигался от Первоуральского округа, а на текущих выборах возглавил партийный список коммунистов. В беседе с «Новым Днем» Езерский пояснил, что у него была задача найти себе замену. «Это был мой округ, и было поручение: по нему либо иду я, либо кто-то другой на замену. Я посчитал, что Исаков достоин представлять нашу партию. Он вступил в КПРФ после отставки с военной службы. Так что никаких проблем нет: если не генерал, так полковник, если не полковник – так слесарь. Я бы все равно кого-то нашел. Конкурентов обсуждать не буду, меня они меньше всего волнуют. Моя задача, чтобы представители КПРФ максимально набрали голоса на этих выборах. Поэтому на соперников не смотрю», – прокомментировал депутат.

Куратор избирательной кампании «Единой России» в Свердловской области Максим Иванов, также действующий депутат Госдумы, заявил, что ЕР предстоит тяжелая борьба во всех округах, но он надеется на победу во всех территориях. «Любой человек может создать конкуренцию, у нас выборы вообще конкурентные. Если кандидат идет на выборы, значит, хочет их выиграть. Да, боевой генерал заслуживает внимания и уважения, но посмотрим. Чтобы избираться депутатом Госдумы, надо работать в округе, чтобы тебя знали жители. Наличие боевого опыта или его отсутствие не гарантирует, что человек победит. Люди выбирают не за прошлые заслуги, а тех, кто реально приносит пользу, кому они доверяют», – прокомментировал парламентарий. И напомнил, что на выборах 2016 года ему в Асбестовском округе противостоял генерал Владимир Филиппов. «Начальник криминальной милиции, тоже уважаемый человек. Но занял в итоге третье место», – отметил Иванов.

Ранее политологи дали прогноз, какие избирательные округа «Единая Россия» рискует проиграть. Самая ожесточенная борьба предстоит в Березовском округе, где против бывшего биатлониста Сергея Чепикова выдвинулся эсер Дмитрий Ионин, и в Каменском округе, где соперничают сын основателя «Кировского» Лев Ковпак и депутат заксо Андрей Гориславцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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