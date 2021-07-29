Лидер молодежного крыла справедливороссов подала документы в заксо (ФОТО)

Секретарь президиума по работе с молодежью партии «Справедливая Россия – За правду», председатель координационного совета общественной организации «Молодежь Справедливой России» Анастасия Павлюченкова сегодня подала документы для участия в выборах депутатов заксобрания по Ленинскому одномандатному округу №9.

Анастасия Павлюченкова родилась в семье военных 16 марта 1991 года в городе Большой Камень Приморского края, в 1996 году вернулась на родину родителей в Екатеринбург, где закончила гимназию №161. У Анастасии – три высших образования. В 2014 году она получила диплом УрГЮУ по специальности «Юриспруденция», в 2017 году с отличием окончила магистратуру со специализацией «Правовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов». После этого переехала в Москву и поступила в МГУ. В 2019 году Павлюченкова с отличием окончила бакалавриат факультета государственного управления. В это же время проходила профессиональную переподготовку в ВШГУ РАНХиГС. Получила квалификацию «Специалист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (MPA)».

Общественно-политическую деятельность Анастасия начала в 2012 году, когда пришла работать юристом в региональное отделение «Справедливой России» в Свердловской области, являлась куратором проекта «Справедливое ЖКХ» в Екатеринбурге. Сейчас Анастасия – член президиума центрального совета партии, с 2018 года – советник председателя партии Сергея Миронова.

Помимо политики, Анастасия интересуется спортом. В 2009 году на базе университета она создала женскую футбольную команду «Фемида», которая участвовала во всероссийских соревнованиях. В 2011 году команда дебютировала на чемпионате России по мини-футболу. Сейчас Анастасия принимает активное участие в полумарафонах, бегает дистанции более 20 км. Также Анастасия является судьей по футболу первой категории.

Напомним, выдвижение кандидатов в заксобрание заканчивается завтра, 30 июля, в 18:00. Само голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября. 25 депутатов будут избраны по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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