Сегодня завершится выдвижение кандидатов в заксобрание

Сегодня в 18:00 окружные избирательные комиссии закончат принимать документы от кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», в выборах по единому округу намерены принять участие 11 политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», РППС, «Новые люди», «Зеленая альтернатива», Партия Роста, «Родина» и «Коммунисты России». По одномандатным округам – меньше, только семь. Это четыре парламентские партии, «Новые люди», РППС и «Яблоко». В общей сложности в их списках – 136 человек по 25 округам.

На вчерашний день подали документы только 86 из них плюс пять самовыдвиженцев. Те кандидаты из партийных списков, которые до 18:00 не подадут документы в свои окружные избиркомы, автоматически выбывают из предвыборной гонки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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