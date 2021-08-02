Партия «Новые люди» в Екатеринбурге первой сдала в избирком подписи избирателей (ФОТО)

Сегодня утром представители свердловского отделения партии «Новые люди» первыми из непарламентских партий принесли в областной избирком подписи избирателей, необходимые для регистрации на выборах в заксобрание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс доставки подписей был обставлен празднично. «Новые люди» пришли к избиркому большой колонной, в футболках и с флагами, украшенными названием партии. Всего было собрано более 35 тысяч подписей.

Иван Зайченко, который занимает первое место в партийном списке, рассказал, что главным образом «Новые люди» рассчитывают на молодежь и тех, кто раньше не ходил на выборы. Он надеется, что по итогам этих выборов «Новые люди» получат два-три депутатских мандата, а в будущих созывах их представительство увеличится за счет тех, кто пока не верит, что победа возможна.

Напомним, сам Зайченко политикой раньше не занимался. Он известен прежде всего как основатель сети ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто».

Как уже писал «Новый День», собрать подписи для регистрации на выборах в заксобрание должны еще РППС, «Зеленая альтернатива», Партия Роста, «Родина» и «Коммунисты России». Выборы пройдут 17-19 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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