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Среда, 4 августа 2021, 14:28 мск

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Куратор свердловских выборов заболел коронавирусом

Свердловский вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько заболел коронавирусом. Чиновник рассказал «Новому Дню», что заразился Covid-19 впервые. Прививку от инфекции он не успел поставить.

«Самочувствие сейчас более-менее. Нахожусь на больничном, но работаю из дома», – сообщил Бидонько агентству. Напомним, прошлым летом вице-губернатор также уходил на самоизоляцию, как контактный с заболевшим родственником. Он сдавал тесты на коронавирус, но они все были отрицательными.

Сергей Бидонько курирует избирательные кампании в Госдуму и региональное заксобрание. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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