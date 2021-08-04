Кандидат от КПРФ скрыл сведения о судимости и выбыл из предвыборной гонки

Избирком Свердловской области только что зарегистрировал список КПРФ по единому избирательному округу на выборах в заксобрание, но исключил из него двоих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в заверенном списке КПРФ было 78 человек, но в зарегистрированном будет на два пункта меньше. Об этом рассказал на заседании секретарь ИКСО Игорь Буртов. Он заявил, что кандидат Григорий Бердюгин скрыл информацию о своей судимости по статье «Получение взятки», а поэтому должен быть исключен из списка. Кандидат Соколовская написала заявление о добровольном отказе от участия в выборах и тоже выбывает из кампании.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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