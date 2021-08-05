Трое на трое: каким партиям хватило сил собрать подписи на выборы, а каким нет и почему? Мнения экспертов

Из шести непарламентских партий, которые выдвинулись на выборы в свердловское заксобрание, только три сумели сдать в срок подписи избирателей в свою поддержку. Это – «Новые люди», Партия Роста и «Зеленая альтернатива». Еще трем – «Родине», РППС и «Коммунистам России» – это не удалось, и они снимаются с выборов.

«Новый День» решил спросить у самих участников кампании, почему так получилось. Но прокомментировать ситуацию согласились представители только тех партий, которые прошли на следующий этап.

«Люди устали от того, что видят годами, от одних и тех же лиц в политике и старых обещаний. Есть запрос на обновление, и наша партия на него отвечает. Мы предложили принципиально новые тезисы, а самое главное, жители видят, что люди для нас важнее», – заявил «Новому Дню» Ярослав Бородин, представитель партии «Новые люди».

Алексей Кабанов из Партии Роста сравнил выборы с бизнес-процессом: «Как можно прокомментировать действия предпринимателя, у которого что-то не получилось? Ни в коем случае не умаляя заслуги коллег, могу только сказать: раз у нас на этом этапе получилось, значит, мы приложили необходимые усилия, навыки, умения», – сказал он.

Руководитель свердловского отделения партии «Зеленая альтернатива» Дмитрий Уткин рассказал: «Мы начали готовиться заранее, подбирать людей, которые должны были собирать эти подписи, обучать их. И хотя мы начали подготовку, наверное, за месяц, собрать нужное количество удалось чуть ли не в последний день. Но работа была проведена, и проведена организованно».

Телефон офиса свердловского отделения партии «Родина» заблокирован. У пресс-секретаря «Коммунистов России» Сергея Малинковича включен автоответчик. Председатель свердловского отделения РППС Сергей Полыганов не отвечает на звонки.

«Те партии, которые не смогли собрать нужное количество голосов, не имеют на это сил, – прокомментировал «Новому Дню» ситуацию политолог Михаил Коробельников. – Сбор подписей – это индикатор, который показывает организационную структуру, а у этих партий нет ресурсов. Да, формально они существуют, но реально ничего не собирают, и структуры нет. В политике уважают силу».

«Все очень просто, три партии, собравшие подписи избирателей, – новые кремлевские проекты, их выращивают на новую политическую жизнь, – сообщил «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин. – Они живут при помощи административного ресурса, а другие оказались не важны, и в силу своей недееспособности не прошли дальше. Политические партии – это взлеты и падения, бывает такое, что и поддержка есть, а ей не пользуются правильно. Нужно понимать, что далеко не все партии рассчитывают на победу».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

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