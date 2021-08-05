Екатеринбург украсили перед выборами (ФОТО)

Остается чуть больше полутора месяцев до начала выборов, которые в этом году пройдут с 17 по 19 сентября – в эти дни можно будет проголосовать за кандидатов в депутаты законодательного собрания Свердловской области и Госдумы РФ.

И чем ближе к этим дням, тем больше в Екатеринбурге появляется агитационных материалов на улицах – штабы по-прежнему считают, что вполне эффективно тратить деньги на календари, листовки и бигборды с изображениями потенциальных депутатов.

Напомним, в заксобрание Свердловской области идут ЕР, СР, ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», Партия Роста, «Зеленая альтернатива».

В Госдуму – ЕР, СР, ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», РППС, «Новые люди», Партия Роста, «Родина».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

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