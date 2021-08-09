На счета кандидатов в заксо поступило 4,9 млн рублей. Треть суммы – у экс-мэра Ивделя

Избирком Свердловской области опубликовал сведения из первых финансовых отчетов кандидатов в заксобрание по одномандатным округам.

Хотя до выборов осталось меньше полутора месяцев, у большинства кандидатов пока нулевой бюджет кампании. В общей сложности на счета 131 кандидата пришло 4 млн 901 тысяча 637 рублей. Почти треть от этой суммы, 1 млн 500 тысяч, упала на счет действующего депутата заксо и бывшего мэра Ивделя единоросса Петра Соколюка (Краснотурьинский округ). В документе указано, что это – «добровольные пожертвования юридических лиц». На втором месте – тагильчанин Владимир Радаев, вложивший в кампанию собственный миллион рублей. На третьем – лидер свердловских единороссов Виктор Шептий (Ирбитский округ). Ему юридические лица пожертвовали 500 тысяч, еще 50 тысяч он выложил из собственного кошелька. На четвертом месте – эсер Егор Шаламовских (Железнодорожный округ). Депутат положил на избирательный счет 435 тысяч собственных денег. Замыкает пятерку лидеров Владимир Смирнов – 300 тысяч рублей (Орджоникидзевский округ).

Многие другие кандидаты положили на счета чисто символические суммы – 2, 5 или 10 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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