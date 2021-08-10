Облсуд отменил регистрацию кандидата в Госдуму Капчука по одномандатному округу № 170

Свердловский областной суд удовлетворил иск кандидата в Госдуму от партии «Новые люди» по округу № 170 Ирины Виноградовой и отменил регистрацию кандидата Сергея Капчука от Партии роста, который баллотируется по этому же округу. Основанием стала его судимость.

Партия Роста уже заявила, что не согласна с таким решением и ждет вердикта Верховного суда РФ, который будет рассматривать жалобу Сергея Капчука 11 августа.

Напомним, 2 августа Центризбирком РФ, рассмотрев федеральный список Партии Роста на выборах в Госдуму, уже исключил из него Сергея Капчука, посчитав, что кандидат не обладает пассивным избирательным правом.

В постановлении ЦИК говорилось, что 27 мая 2019 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга осудил Капчука по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к двум годам условного срока. Осужденный сразу попал под амнистию. 19 мая 2021 года кассационный суд изменил приговор и назначил Капчуку наказание в виде 1 года 10 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. От наказания он снова был освобожден в связи с истечением сроков давности. Но, согласно закону о выборах депутатов Госдумы, гражданин не может быть избран до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости за тяжкое преступление.

Партия роста с такой трактовкой не согласна. Ее пресс-служба указывает на то, что приговором Седьмого кассационного суда от 19 мая 2021 года категория тяжести преступления Капчука была понижена до средней. По мнению партии, это дает ему право участвовать в выборах в Госдуму. Так же ранее посчитала окружная избирательная комиссия (Орджоникидзевская РТИК г. Екатеринбурга), которая 30 июля зарегистрировала Капчука кандидатом в депутаты.

Как уже сообщал «Новый День», в начале 2000-х Сергей Капчук бежал от уголовного преследования по подозрению в мошенничестве за границу, много лет прожил в Великобритании. Он вернулся в Россию в 2018 году. Похлопотать за него перед российскими властями взялся бизнес-омбудсмен и лидер Партии роста Борис Титов.

Екатеринбург, Березовский, Евгения Вирачева

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