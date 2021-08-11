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Среда, 11 августа 2021, 14:45 мск

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Избирком зарегистрировал список кандидатов в заксо от «СР – За правду»

Сегодня свердловский облизбирком зарегистрировал список кандидатов от партии «Справедливая Россия – За правду» по единому избирательному округу заксобрания.

Как рассказал секретарь ИКСО Игорь Буртов, в ранее заверенном списке партии было 77 человек. Но накануне партия приняла решение об исключении из него кандидата Ланских из Белоярской территориальной группы. Список зарегистрирован в количестве 76 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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