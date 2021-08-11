В списке Партии Роста нашлись две кандидатки, скрывшие судимость

Список Партии Роста третьим из новых партий был зарегистрирован сегодня областным избиркомом для участия в выборах в заксобрание по единому округу.

Как сообщил секретарь комиссии Игорь Буртов, из ГУ МВД пришла информация, что две кандидатки – Сергеева из Кировской тергруппы и Ячменева из Ленинской – не указали сведения о своей судимости. Одна была судима за мошенничество, вторая – за присвоение или растрату вверенного имущества. Обеих исключили из списка, в нем остался 71 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

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