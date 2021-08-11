Список «Зеленой альтернативы» зарегистрирован в количестве 73 человек

Свердловский облизбирком зарегистрировал список кандидатов от партии «Зеленая альтернатива» по единому избирательному округу заксобрания в количестве 73 человек.

Как сообщил секретарь ИКСО Игорь Буртов, эта партия, как и «Новые люди», собирала и сдавала подписи избирателей. После проверки у этой партии оказался самый низкий процент бракованных подписей – 0,78%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

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