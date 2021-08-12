На счета кандидатов в Госдуму поступило 85 млн рублей, потрачено – 26,5 млн

Избирком опубликовал промежуточные финансовые отчеты кандидатов в Госдуму по одномандатным округам. Всего на избирательных счетах собрано 85 млн рублей, потрачено – 26,5 млн рублей.

Самые большие суммы поступили на счета кандидатов от ЕР: Андрей Альшевских – 3 млн рублей, Зелимхан Муцоев – 5,1 млн рублей, Лев Ковпак – почти 8 млн рублей, Сергей Чепиков – 8,9 млн рублей, Константин Захаров – 11,5 млн рублей, Максим Иванов – 13 млн рублей, Антон Шипулин – 24 млн рублей.

Если смотреть по округам, то пока больше всех потрачено на выборы в Каменск-Уральском одномандатном округе – 9,5 млн рублей. Один только кандидат от ЕР Лев Ковпак вложил в кампанию уже 6 млн 868 тысяч рублей. Его соперники по округу скромнее: Андрей Гориславцев (СР) – 1 млн 395 тысяч рублей, Александр Ивачев (КПРФ) – 1 млн 145 тысяч, Владимир Таскаев (РППС) – 141,4 тысяча рублей. Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг пока не потратил ни рубля.

Вторым по затратности стал Березовский округ №170. Кандидат от ЕР Сергей Чепиков потратил 4 млн рублей, Сергей Капчук от Партии Роста (регистрация которого была отменена Свердловским областным судом) – 2,4 млн рублей. Эсер Дмитрий Ионин, на счету которого 1 млн рублей, деньги пока не тратит.

В Асбестовском округе №172 активно ведет компанию только единоросс Максим Иванов: он уже вложил в агитацию 3 млн 208 тысяч рублей. Его соперники пока о расходах не отчиталась.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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