Партии разыграли строчки в избирательных бюллетенях для выборов в заксо (ФОТО)

Свердловский избирком провел жеребьевку среди политических партий по последовательности их размещения в избирательном бюллетене по единому округу на выборах в заксо.
Процедура заняла не больше пяти минут: представители восьми зарегистрированных избирательных объединений по очереди подошли к барабану и вытянули по бумажке с номером. В результате жеребьевки определился следующий порядок размещения партий в бюллетенях:
1. «Новые люди»
2. «Единая Россия»
3. «Справедливая Россия – за правду»
4. «Зеленая альтернатива»
5. «Яблоко»
6. ЛДПР
7. Партия Роста
8. КПРФ.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 13.08.21
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