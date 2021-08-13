Партии разыграли строчки в избирательных бюллетенях для выборов в заксо (ФОТО)

Свердловский избирком провел жеребьевку среди политических партий по последовательности их размещения в избирательном бюллетене по единому округу на выборах в заксо.

Процедура заняла не больше пяти минут: представители восьми зарегистрированных избирательных объединений по очереди подошли к барабану и вытянули по бумажке с номером. В результате жеребьевки определился следующий порядок размещения партий в бюллетенях:

1. «Новые люди»

2. «Единая Россия»

3. «Справедливая Россия – за правду»

4. «Зеленая альтернатива»

5. «Яблоко»

6. ЛДПР

7. Партия Роста

8. КПРФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

Экс-схиигумена Сергия начнут судить через несколько дней. / Видеонаблюдение на выборах-2021 будет закрыто для обычных граждан. / Администрация Серова взялась за ремонт аварийного моста после обращения партии «Новые люди» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»