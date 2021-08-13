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Пятница, 13 августа 2021, 08:53 мск

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Партии разыграли строчки в избирательных бюллетенях для выборов в заксо (ФОТО)

Кадр с трансляции жеребьевки в свердловском избиркоме

Свердловский избирком провел жеребьевку среди политических партий по последовательности их размещения в избирательном бюллетене по единому округу на выборах в заксо.

Процедура заняла не больше пяти минут: представители восьми зарегистрированных избирательных объединений по очереди подошли к барабану и вытянули по бумажке с номером. В результате жеребьевки определился следующий порядок размещения партий в бюллетенях:

1. «Новые люди»

2. «Единая Россия»

3. «Справедливая Россия – за правду»

4. «Зеленая альтернатива»

5. «Яблоко»

6. ЛДПР

7. Партия Роста

8. КПРФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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