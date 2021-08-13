В Первоуральске кандидата в заксо снимают с выборов из-за недоверия к подписям избирателей

Первоуральская избирательная комиссия собирается отказать в регистрации кандидату в областное заксобрание от партии «Новые люди» Алексею Невьянцеву. По мнению кандидата – незаконно.

Как рассказал «Новому Дню» сам Алексей Невьянцев, поскольку он выдвинут кандидатом от партии «Новые люди», для регистрации ему необходимо было собрать 4000 подписей избирателей в свою поддержку. С помощью команды кандидат сдал гораздо больше – 5475. «Все подписи были собраны в срок, с соблюдением всех правил и нормативов, – подчеркнул Невьянцев. – Позавчера меня пригласили в избирком на рабочую группу для проверки этих подписей. Проверка длилась 10 часов. Мною были выявлены 32 пункта, по которым я был не согласен. Я столкнулся с предвзятым отношением».

Предвзятость выразилась, на его взгляд, в следующем. После проверки подписных листов органами МВД 53 подписи были признаны недействительными, так как граждан с такими данными якобы не существует. Помощники Невьянцева тут же выезжали к этим людям, те соглашались подтвердить свое существование с помощью фотографий их паспортов. Невьянцев предлагал рабочей группе приобщить эти фотографии к материалам избиркома, но получил отказ. Также кандидат просил сделать перерыв и закончить проверку подписей на следующий день, но и в этом ему было отказано. Претензии Алексея Невьянцева рабочая группа также не приняла.

Вчера на сайте Первоуральского избиркома появился проект повестки заседания, которое состоится сегодня в 19-50. В нем значится вопрос «Об отказе Невьянцеву Алексею Юрьевичу, выдвинутому избирательным объединением «региональное отделение в Свердловской области политической партии «Новые люди», в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22».

Такая формулировка выглядит особенно странно с учетом того, что по закону допустимый для регистрации кандидата процент недействительных подписей составляет 5%, а в случае Невьянцева речь идет не более чем об 1%. Получить комментарий от председателя комиссии Гульнары Романовой не удалось – в ее кабинете установлен автоответчик.

Как заявил Алексей Невьянцев, если сегодня избирком откажет ему в регистрации, значит, он тем самым откажет в праве на выбор каждому из подписавшихся за него 5475 первоуральцев.

Первоуральск, Евгения Вирачева

Первоуральск. Другие новости 13.08.21

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