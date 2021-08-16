Газификация частных домов в Свердловской области обойдется в 46 млрд рублей

В программу бесплатной газификации в Свердловской области попадает почти 220 тысяч частных домов. Такие данные были получены после проведения инвентаризации инфраструктуры региона.

Как сообщает департамент информполитики, на подключение этих домов потребуется более 46 млрд рублей. Напомним, 11 июня этого года президент России Владимир Путин утвердил изменения в закон о газоснабжении в России, согласно которому газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Средства на подключение будет выделять газораспределительная организация, выбранная оператором этой работы в регионе, за счет своей инвестиционной надбавки.

Напомним, уже после принятия этого закона, 30 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным пенсионерка из Краснотурьинска Светлана Култыгина пожаловалась президенту на отсутствие газа в своем жилом поселке, добавив, что недалеко – мэрские дачи, и в них газ есть. На что президент ответил, что «если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть». После этого сразу отреагировал губернатор области Евгений Куйвашев, заявивший, что у мэра Краснотурьинска Александра Устинова дачи нет. Спустя час после обращения к Путину прокуратура и следователи начали свою проверку, которая может вылиться в уголовное дело по факту халатности. А сам Устинов встретился с пенсионеркой, сообщил, что газификация этого района есть в планах на 2023 год, и поинтересовался, где же находится его дача, о которой Култыгина говорила в обращении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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