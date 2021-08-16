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Понедельник, 16 августа 2021, 15:41 мск

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На выборах-2021 досрочно голосовать смогут только жители отдаленных деревень

В Свердловской области не будет досрочного голосования на сентябрьских выборах. Заранее отдать голос смогут только жители отдаленных территорий, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного избиркома.

Как правило, досрочное голосование проводится в глухих поселках в Серовском и Ивдельском районах, на территориях округов Горноуральска, Артей, Артемовского, Ачита, поселения Байкалово, Верхотурья, Гарей, Таборов, Шали, Махнево и других муниципалитетов. Полный список таких участков избирком определит до 29 августа. Обычно члены участковых комиссий добираются до немногочисленных избирателей в уральской глубинке на вездеходах и лодках.

Напомним, основные выборы пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Свердловчане будут голосовать за депутатов Госдумы и регионального заксобрания. Кроме того, жители 35 свердловских муниципалитетов будут избирать новые составы местных дум.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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