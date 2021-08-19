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Четверг, 19 августа 2021, 12:41 мск

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Межпартийные дебаты для участия в выборах в заксо стартуют 25 августа

Первые дебаты между представителями политических партий, участвующих в выборах в заксобрание, состоятся уже на следующей неделе – 25 августа.

Как говорится в постановлении областного избиркома, первыми в эфире «4 канала» в 11:00 встретятся единороссы и коммунисты. 26 августа пройдут дебаты между «Яблоком» и «Справедливой Россией – за правду». После недельного перерыва, 1 сентября, на том же канале встретятся ЕР и Партия Роста, 2 сентября – ЛДПР и «Зеленая альтернатива». 8 сентября – КПРФ и СР, 9 сентября – ЛДПР и «Зеленая альтернатива», 10 – «Яблоко» и «Новые люди», 15 сентября – «Новые люди» и Партия Роста.

На ОТВ дебаты будут начинаться в 16:30. 30 августа там встретятся «Яблоко» и «Новые люди», 31 августа – КПРФ и Партия Роста, 1 сентября – СР и «Зеленая альтернатива», 2 сентября – «Яблоко» и «Новые люди», 3 сентября – ЕР и ЛДПР, 6 сентября – СР и «Зеленая альтернатива», 7 сентября – КПРФ и ЛДПР, 8 сентября – ЕР и Партия Роста.

Также теледебаты пройдут на канале «Россия-1» 6, 8 и 10 сентября во временной промежуток между 5:00 и 11:00. 6 сентября встретятся ЕР, ЛДПР и Партия Роста, 8 – «Яблоко», СР и «Новые люди», 10 – КПРФ и «Зеленая альтернатива».

На ОТВ и «4 канале» дебаты пройдут в прямом эфире.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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