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Вторник, 24 августа 2021, 08:36 мск

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Свердловские парнасовцы поддержат на сентябрьских выборах «Яблоко»

Свердловский региональный совет партии «Парнас» принял решение поддержать на выборах в Госдуму и в областное заксобрание кандидатов, выдвинутых партией «Яблоко», и партийные списки этой партии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель совета Михаил Борисов.

Добавим, не все его подписчики оказались согласны с таким решением, так как не считают шансы «Яблока» на прохождение в Госдуму и заксо высокими.

Как уже сообщал «Новый День», в июне 2021 года Минюст России приостановил государственную регистрацию Партии народной свободы («Парнас») на три месяца – до 2 сентября 2021 года. Причиной стали технические недочеты в документации. Отметим, как раз в июне-июле политические партии, участвующие в выборах всех уровней, провели мероприятия по выдвижению и регистрации кандидатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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