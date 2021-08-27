Политолог и кандидаты в Госдуму: «Высокая явка губительна для единороссов»

Чем ближе выборы, тем острее для их участников становятся такие вопросы, как явка избирателей и их настроения. Об этом задумываются и кандидаты, и администраторы выборов. Пока, по оценкам экспертов, рассчитывать на высокую явку не приходится – население разочаровано. Но если пытаться повышать ее искусственно, о чем иногда проскальзывает информация, то результат может оказаться неприятной неожиданностью для партии власти.

Политолог Сергей Мошкин говорит прямо: «Высокая явка для ЕР просто губительна. Чем больше на выборы придет людей, тем больше проголосуют против действующей власти. Как я понимаю, сейчас у нее есть ставка на то, чтобы особо не призывать и не напоминать о выборах, а тихонечко, незаметно, привести на участки своего избирателя. Сюда попадают гражданские бюджетники – педагоги, воспитатели, работники культуры. Затем – военные. Они же тоже бюджетники. Там голосуют все, вплоть до солдат-срочников. А это довольно серьезный ресурс. Также значительная часть пенсионеров, которая ориентирована на власть и имеет патерналистское сознание. Подчиненные руководителей, которые отправляют их голосовать, а работу терять не хочется. А другим открывать ворота – нельзя. И в связи с этим должен сказать, что портал «Госуслуги» оказал «Единой России» медвежью услугу, разослав по всем аккаунтам напоминание о голосовании с адресом избирательного участка», – считает эксперт.

Кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия – за правду!» Андрей Кузнецов рассказал «Новому Дню», что, встречаясь с избирателями, наблюдал разные настроения. «Есть люди активные, те, кто уже сформировал свою позицию, и те, кто даже не знает, что будут выборы. Но самая большая группа – это те, кто думает, идти или нет. Это люди, которые испытали большое разочарование в выборах, не верят, что могут что-то изменить. И везде есть резкое падение доверия к партии власти. Для оппозиционных партий это очень благоприятная конъюнктура. Вопрос в том, сможем ли мы сделать так, чтобы они пришли. Плюс есть еще группа людей, которые в принципе никогда не ходят на выборы, потому что считают, что это обман. И сведения о новых выплатах тоже не сильно влияют на доверие к ЕР, расчет на то, что дадут денег – и будет результат, может не оправдаться. Думаю, что явка будет не больше 30%, – прогнозирует Кузнецов. – Увеличивать ее властям невыгодно. Чем больше они приведут, тем хуже. Социология показывает, что приводить надо своих. Чем ниже явка, тем выше их доля». На вопрос, может ли быть такое, что власти все же попытаются какими-то методами поднять явку, Кузнецов ответил: «Может быть всякое. Зависит от интеллектуального уровня тех, кто этим занимается. Для них нагонять явку очень опасно. И из Москвы таких указаний не было, насколько я знаю».

«К моему большому сожалению, желающих идти на выборы я почти не вижу, – заявил «Новому Дню» кандидат в Госдуму от КПРФ Николай Езерский. – Люди настолько разочарованы, настолько не доверяют властям, боятся снова быть обманутыми, что говорят: «Нет, не пойду, не верю, они обманут», и так далее. И эта низкая явка выгодна только одной стороне – партии власти, которая приведет на участки только «своих» избирателей. Бюджетников, военных, пенсионеров. А высокая явка будет для нее губительной. Но что будут какие-то лотереи или «плюшки», можете не сомневаться, потому что им надо набрать свои 40-45%. А почему в их разнарядках ставят цифру «40-45%», а не «90%»? Да очень просто: из 90% пришедших на выборы больше половины будет не из их электората. Вот поэтому я считаю, что голосование для всех граждан РФ должно быть обязательным и осознанным».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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