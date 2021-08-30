Бывшая КПСС проигнорировала теледебаты

На сегодняшние предвыборные теледебаты на «4 канале» снова явился только один кандидат – представитель «Яблока» Константин Киселев.

Кандидаты еще от двух партий не пришли. По жребию оппонентами Киселева сегодня должны были стать кандидаты от РПСС (Российская партия свободы и справедливости, до 2021 года – Коммунистическая партия социальной справедливости, КПСС) и от партии «Зеленые».

Это дало Киселеву повод заявить, что этим политобъединениям нечего сказать людям, и только «Яблоко» – единственная настоящая оппозиционная партия. Ранее практически то же самое заявил кандидат в Госдуму от ЛДПР Игорь Торощин – на дебаты с ним не пришли «Коммунисты России» и «Гражданская платформа».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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