«Коммунисты России» и «Гражданская платформа» снова не пришли на теледебаты

Сегодняшние предвыборные дебаты на «4 канале» снова вылились в монолог одного кандидата, хотя предполагалось участие представителей трех партий.

На этот раз теледебаты проигнорировали партии «Коммунисты России» и «Гражданская платформа». Это дало кандидату в Госдуму от ЛДПР Игорю Торощину повод заявить, что эти партии – ненастоящие, и их кандидатам просто нечего сказать.

Как уже сообщал «Новый День», такое происходит уже не в первый раз. За пять дней дебатов кандидатов в Госдуму их дважды пропустили: «Родина», «Зеленая альтернатива», «Гражданская платформа», «Коммунисты России». Выходят в телеэфир четыре парламентские партии, а также кандидаты от «Яблока», Партии Роста и РППС.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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