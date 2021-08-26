Дебаты трех партий на телевидении снова прошли в форме монолога

Еще две партии, которые участвуют в выборах депутатов Государственной думы, не нашли сегодня возможности прислать своих представителей на теледебаты в эфире ОТВ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этих дебатах должны были участвовать кандидаты от партий ЛДПР, «Родина» и «Яблоко». От первых двух не явился никто, от «Яблока» пришел депутат ЕГД Константин Киселев, и все эфирное время досталось ему.

Напомним, это уже не первый подобный случай. «Родина» не является уже второй раз – 23 августа на «4 канале» она и «Зеленая альтернатива» должны были дебатировать с Партией Роста. Но в итоге дебаты превратились в монолог кандидата от ПР. 24 августа на дебаты с Партией Роста и РППС не пришел кандидат от «Гражданской платформы», но этого никто не заметил – два других участника устроили жесткий спарринг с не совсем парламентскими выражениями. Самыми дисциплинированными показали себя участники дебатов на ОТВ 23 августа – кандидаты от ЕР, КПРФ и «СР – за правду»: явились все трое, были вежливы, неприятных вопросов друг другу не задавали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

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