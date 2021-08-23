На первые предвыборные теледебаты не явились два участника из трех

С сегодняшнего дня на свердловских госканалах начались дебаты кандидатов в Государственную думу. Первыми по жребию должны были встретиться кандидаты от Партии Роста, «Зеленой альтернативы» и «Родины».

Но, как передает корреспондент РИА «Новый День», на эфир пришел только один кандидат – Сергей Капчук от Партии Роста. Презентуя свою кандидатуру, он заявил, что еще 20 лет назад восстанавливал завод в Салде и боролся с уралмашевской мафией, после чего на него «сфабриковали» уголовное дело, и он на 15 лет уехал за границу. Но несколько лет назад Капчук «ушел от трех разведок» и вернулся на родину, посчитав, что пришло его время.

Во время выступления Капчук обвинил «Единую Россию» в зачистке Березовского одномандатного округа, заявив, что его бывший конкурент – эсер Дмитрий Ионин – явно снялся с выборов не по собственной воле. Про кандидата от ЕР Сергея Чепикова он заявил, что тот, возможно, и хороший спортсмен, но в думе он поддержал все непопулярные в народе законы.

Напомним, уже во время этой кампании Капчука снимали с выборов из-за судимости, но он сумел оспорить решение ЦИКа в Верховном суде.

Как уже сообщил «Новый День», приговор Капчуку был вынесен только после возвращения из-за границы, в 2019 году. По версии следствия, в 1997 году подсудимый вступил в сговор со своим братом-близнецом Константином, работавшим в то время в руководстве СвЖД. Сам Сергей на тот момент являлся заместителем постпреда губернатора Свердловской области при президенте РФ. По материалам дела, братья провернули фиктивную сделку с покупкой трехкомнатной квартиры в Москве, которая должна была обойтись в 2 миллиарда неденоминированных рублей. Капчука приговорили к двум годам условно и двум годам испытательного срока, но освободили от наказании по амнистии. 19 мая 2021 года кассационный суд изменил приговор и назначил Капчуку наказание в виде 1 года 10 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года, а статья была переквалифицирована с «тяжкой» на «средней тяжести».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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