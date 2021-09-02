Кандидаты в Госдуму потратили 84 млн рублей. Четверть суммы пришлась на Антона Шипулина

Кандидаты в Госдуму по одномандатным округам Свердловской области представили промежуточные отчеты о состоянии своих избирательных счетов. В общей сложности в их кампании уже вложено 114 млн 145 тысяч рублей, израсходовано – 84 млн 350 тысяч рублей.

Четвертая часть этой суммы приходится на кандидата от ЕР по Серовскому округу № 174 Антона Шипулина. На счет бывшего биатлониста поступило 32 млн рублей (в том числе от Кемеровского, Оренбургского и Свердловского ФПРСР (Фондов поддержки регионального сотрудничества и развития) и «МФ регионального развития» – по 8 млн рублей от каждого юрлица. Потратить кандидат успел почти 22 млн рублей – на изготовление и распространение агитационных матералов.

На втором месте по затратности – кампания кандидата от ЕР по Нижнетагильскому округу № 171 Константина Захарова. На его счет поступило 22,5 млн рублей (в том числе – от ЗАО «Аск-Инвест», ООО «Гермес», ООО ПК «Вега», ООО «Техноспас-строй», ООО «Меридиан», ООО «Уральский дом», ООО «СМ-СТ», ООО «Опттрейд»). Кандидат потратил 14,8 млн рублей, а 1 млн пришлось вернуть отправителю – юрлицо указало о себе недостоверные сведения.

Еще десять миллионов рублей потратил второй бывший биатлонист, участвующий в гонке, – Сергей Чепиков (Березовский округ № 170). Его так же, как и Шипулина, спонсируют Кемеровский и Свердловский ФПРСР. У соперника Чепикова по округу, эсера Дмитрия Ионина, на счету был 1 млн рублей от ООО «Северснабкомплект». Но 16 августа Дмитрий Ионин заявил, что снимается с выборов по Березовскому одномандатному округу №170, так что деньги будут возвращены спонсору.

Из кандидатов от других партий больше других собрали кандидат от СР по Каменск-Уральскому округу № 169 Андрей Гориславцев – 4,2 млн рублей и кандидат от Партии роста по Березовскому округу № 170 Сергей Капчук – 3 млн 750 тысяч рублей. На счета соперников Гориславцева, коммуниста Александра Ивачева и «пенсионера» Владимира Таскаева, поступило примерно по 1,5 млн рублей.

Никто из других кандидатов от оппозиционных партий суммами больше 1 млн рублей не располагает. Например, всем кандидатам от ЛДПР на счета поступила одинаковая сумма – около 300 тысяч рублей. Еще скромнее дела обстоят у «яблочников». Кандидат по Свердловскому округу № 168 Владислав Постников пока собрал всего 8 511 рублей, и то одну тысячу пришлось вернуть – взнос был оформлен неправильно. На счету у «яблочника» Дмитрия Калинина (Серовский округ № 174) – 200 рублей.

Отметим, что, судя по отчетам, почти половина зарегистрированных кандидатов денег ни от кого не получает и не тратит.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

В России прекратят производство «ЭпиВакКороны». / Екатеринбургские депутаты помогли тысячам детей со сборами в школу. / Пенсионеры начали получать «путинские» 10 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»