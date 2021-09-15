Избирком рассмотрит результаты выборов в заксо 22 сентября

Избирком Свердловской области предварительно планирует рассмотреть результаты выборов в заксобрание в следующую среду, 22 сентября.

Об этом заявил сегодня на заседании ИКСО ее секретарь Игорь Буртов. «Получение документов от наших теризбиркомов и окружных комиссий по выборам в заксо начнется с утра понедельника, продлится до вторника, планируем пока рассмотреть вопрос о результатах выборов депутатов заксо 22 сентября, в среду, если ничего не поменяется», – сказал он. Ожидается, что в тот же день в ЦИКе подведут итоги выборов депутатов Государственной думы.

Как уже писал «Новый День», голосование по выборам депутатов заксо и Госдумы продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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