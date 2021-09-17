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Тысячи свердловчан уже проголосовали на дому

Уже 20 тысяч избирателей Свердловской области воспользовались правом проголосовать на дому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом только что сообщил на брифинге председатель областного избиркома Владимир Русинов. Он добавил, что заявки на надомное голосование принимаются до 14:00 воскресенья, 19 сентября. Общее количество поступивших заявок на надомное голосование – более 80 тысяч.

Напомним, ранее стало известно, что к 15:00 явка избирателей в регионе составила 13,45%. Следующие данные будут обнародованы сегодня после 20:00, когда участки уже закроются.

Жители Свердловской области выбирают депутатов Госдумы и законодательного собрания. Выборы продлятся до 19 сентября включительно.

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