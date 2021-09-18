Сотни звонков поступили за первый день выборов на горячие линии избиркома и ЦОН

За первый день выборов на телефон горячей линии облизбиркома поступили сотни обращений, на телефон Центра общественного наблюдения – 175 звонков от избирателей. Большинство были связаны с поиском участка для голосования, работой сервиса «Мобильный избиратель» и прочими организационными моментами.

Как сообщили в ЦОНе, основная часть вопросов касалась разъяснения порядка голосования и уточнения адреса избирательного участка по месту регистрации избирателя. Кроме того, в первой половине дня жители Свердловской области сообщали о скоплении людей на избирательных участках. В трех случаях информация подтвердилась, но все они нашли объяснение, нарушений не было.

«Пять раз после сообщений в ЦОН на избирательные участки срочно выезжали мобильные группы. По результатам выездов подтвердилось два сигнала – на одном участке не было шторок в кабине для голосования, на другом – не нанесли разметку на полу, которая необходима для соблюдения дистанции между голосующими. Все недочеты оперативно устранили», – сообщают наблюдатели.

В облизбирком за первый день поступили сотни обращений на телефон горячей линии 8 (800) 200-10-37 и электронный почтовый ящик. Больше всего вопросов было связано с голосованием по месту нахождения, навигацией по сайту избиркома, поиском своего участка, также люди интересовались, где можно найти сведения о своем кандидате.

Напомним, сегодня в 8 часов утра стартовал второй день голосования за депутатов Госдумы РФ и заксобрания Свердловской области. Участки уже открыты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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