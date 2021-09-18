В Екатеринбурге за полтора дня выборов было 232 сообщения о нарушениях

В Екатеринбурге зафиксировано 232 обращения по нарушениям на избирательных участках, 57 из них сегодня. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-подходе в Центре общественного наблюдения.

По данным региональной избирательной комиссии, всего в области зафиксировано более 384 обращений, большая часть которых связана с вопросом голосования без прописки.

По словам Мерзляковой, сообщений о серьезных нарушениях не было. Часто жалобы приходят без адресов участков и данных отправителя. «Цифры серьезные, – отметила Татьяна Мерзлякова. – В общественную палату РФ было 300 обращений, к нам в Екатеринбург – 232».

Головной боли сотрудникам Центра общественных наблюдений (куда поступают жалобы о нарушениях в ходе голосования) прибавляют и КОИБы, с которыми пока не все умеют обращаться. «Ряд вопросов возникает из-за совершенствования системы и нововведения – КОИБов, – сообщила «Новому Дню» Татьяна Мерзлякова. – Так как выборы идут три дня, [вчера] надо было собрать бюллетени в сейф-пакеты и сложить в ящики. В Березовском их оказалось много, и они не вошли. На обращения наблюдателей выезжали, нарушений не было».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

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