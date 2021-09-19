Начался основной и последний день выборов

Сегодня стартовал третий и основной день выборов. Избирательные участки открылись в 8 утра. К этому моменту в Свердловской области проголосовали 32,34% избирателей, причем большая часть – более 20 % – пришлось на пятницу, рабочий день. Мы ранее рассказывали, какие выстраивались очереди из пришедших с «открепительными».

Избирательные участки проработают до 20 часов. Свердловчане выбирают депутатов Госдумы и заксобрания по спискам и по одномандатным округам (а в некоторых населенных пунктах проходят еще и местные выборы). Узнать, где находится ваш участок, можно на «Госуслугах» или на сайте ЦИКа. Там же будет список партий и кандидатов, участвующих в выборах. За кого проголосовать, если вы еще не определились, мы рассказывали в этой публикации. Более подробно об организации выборов в этом году можно почитать здесь.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

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