Екатеринбургский депутат Олег Гордеев переходит в свердловское заксобрание

Стало известно, кто займет оставшееся девятое место во фракции КПРФ в новом составе свердловского заксобрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев отказался от мандата по партсписку, так как выиграл выборы в Чкаловском одномандатном округе. Областной избирком передал освободившийся мандат Олегу Гордееву, который шел первым номером в Чкаловской территориальной группе.

Таким образом, в заксо проходят три действующих депутата Екатеринбургской городской думы: единоросс Сергей Мелехин и коммунисты Римма Скоморохова и Олег Гордеев. О раскладе будущих партийных фракций в новом созыве областного парламенте «Новый День» писал ранее.

Свердловский избирком сегодня официально утвердил общие итоги выборов в региональное заксобрание. Новый созыв парламента будут представлять 33 депутата «Единой России» (партия власти потеряла квалифицированное большинство), 9 депутатов КПРФ, 4 депутата «Справедливой России – за правду», 2 депутата ЛДПР и 2 депутата от партии «Новые люди».

Удостоверения новым народным избранникам вручат 28 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.09.21

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