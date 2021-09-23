Новым депутатам заксо торжественно вручат мандаты 28 сентября

В следующий вторник, 28 сентября, в конференц-зале на цокольном этаже Дома правительства состоится торжественное вручение мандатов избранным депутатам законодательного собрания Свердловской области. Об этом сообщает областной избирком.

Как уже писал «Новый День», накануне в избиркоме огласили имена кандидатов, которые проходят в депутаты по партийным спискам. Но многие из них занимают должности, несовместимые с депутатской деятельностью (губернатор Евгений Куйвашев, его первый зам Александр Высокинский, вице-губернаторы Сергей Бидонько и Алексей Шмыков, министр образования Юрий Биктуганов). Они должны будут выбрать, какая ветвь власти им нравится больше – исполнительная или законодательная. Завтра, 24 сентября, состоится заседание избиркома, на котором будут установлены окончательные итоги выборов в заксо. Впрочем, «Новый День» уже спрогнозировал, кто откажется от мандата, а кто – нет, и кто придет на место «отказников».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.09.21

Энергетики грозят снова отключить троллейбусы Екатеринбурга за долги. / Суд оставил в СИЗО соратника бывшего схиигумена Сергия. / «Сожженная пестицидами почва восстанавливается сотню лет»: уральские ученые рассказали о рисках применения химикатов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»