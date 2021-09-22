Избирком назвал имена депутатов заксо, избранных по партийным спискам

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила итоги выборов депутатов заксобрания по единому избирательному округу.

Как доложил на заседании секретарь ИКСО Игорь Буртов, по партийным спискам прошли следующие кандидаты:

«Новые люди» – Иван Зайченко, Рант Агаджанян;

«Единая Россия» – Евгений Куйвашев, Аркадий Чернецкий, Александр Высокинский, Людмила Бабушкина, Виктор Шептий, Сергей Бидонько, Юрий Биктуганов, Алексей Шмыков, Владимир Анисимов, Владимир Рябцун;

«СР – за правду» – Андрей Кузнецов, Армен Карапетян, Екатерина Есина, Елена Смирнова;

ЛДПР – Владимир Жириновский, Александр Каптюг;

КПРФ – Александр Ивачев, Игорь Аксенов, Тарас Исаков, Евгений Букреев, Римма Скоморохова, Григорий Бачериков, Габбас Даутов.

В ближайшие дни избранные депутаты должны представить в избирком документы об уходе с должности, которая препятствует исполнению обязанностей депутата, либо отказаться от мандата, как это, вероятно, произойдет в случае с губернатором Евгением Куйвашевым.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

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