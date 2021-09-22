российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 сентября 2021, 15:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Избирком назвал имена депутатов заксо, избранных по партийным спискам

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила итоги выборов депутатов заксобрания по единому избирательному округу.

Как доложил на заседании секретарь ИКСО Игорь Буртов, по партийным спискам прошли следующие кандидаты:

«Новые люди» – Иван Зайченко, Рант Агаджанян;

«Единая Россия» – Евгений Куйвашев, Аркадий Чернецкий, Александр Высокинский, Людмила Бабушкина, Виктор Шептий, Сергей Бидонько, Юрий Биктуганов, Алексей Шмыков, Владимир Анисимов, Владимир Рябцун;

«СР – за правду» – Андрей Кузнецов, Армен Карапетян, Екатерина Есина, Елена Смирнова;

ЛДПР – Владимир Жириновский, Александр Каптюг;

КПРФ – Александр Ивачев, Игорь Аксенов, Тарас Исаков, Евгений Букреев, Римма Скоморохова, Григорий Бачериков, Габбас Даутов.

В ближайшие дни избранные депутаты должны представить в избирком документы об уходе с должности, которая препятствует исполнению обязанностей депутата, либо отказаться от мандата, как это, вероятно, произойдет в случае с губернатором Евгением Куйвашевым.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

Много денег, «нулевой доход» или наличие двух автомобилей: самые частые причины отказа в выплате на детей от 3 до 7 лет. / Две недели ожидания, полчаса в поликлинике – и ты ревакцинирован: опыт повторной прививки (ФОТО). / Больше 100 тысяч свердловчан уже ревакцинировались. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы в заксо

Слух дня: Сергей Бидонько не вернется в Госдуму, а Высокинский уедет в Совфед

Депрессивные территории лучше всех проголосовали за «Единую Россию»

Избирком огласил итоги выборов в свердловское заксо после обработки 100% бюллетеней

Лучше всего за «Единую Россию» в Екатеринбурге проголосовали психбольница, военные и центр соцобслуживания

КПРФ забирает восемь мандатов в свердловском заксобрании

«Единая Россия» проиграла два округа на выборах в свердловское заксо

Прокуратура подключилась к проверке информации о подкупах на Сортировке

Мерзлякова: за три дня выборов был испорчен только один сейф-пакет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в заксо,