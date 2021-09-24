Заселение в студенческое общежитие: испытано на себе (ФОТО)

Этим летом при заселении в общежития студенты столкнулись с некоторыми сложностями. Одних не заселяли без прививки, другим не хватило мест. Корреспондент РИА «Новый День» провела собственный эксперимент и заселилась в общежитие Уральского федерального университета. Подробности – в нашем репортаже от первого лица.

В общежитие я заселяюсь третий раз, и из года в год добавляются новые правила. В 2019 году подготовительным этапом была медкомиссия, в 2020-м понадобилась прививка от гриппа, в этом году в общежитие УрФУ нельзя было заселиться без прививки от ковида или ПЦР-теста, пройденного не ранее чем за 72 часа.

К слову, для третьекурсника получить место в общежитии – большая удача, для этого нужно быть на вершине рейтинга по учебе, внеучебной и научной деятельности. Без этого место в общаге не получить.

Первый пункт – медико-санитарная часть университета

Прихожу в регистратуру, вижу колонну поселенцев. У нас, конечно, третья волна коронавируса, но кого это волнует, когда нужно поскорее получить отметку в медкарте. Подхожу к регистратуре: «Паспорт, СНИЛС, флюорография, прививочный сертификат. Ковид есть?» – спрашивают. «Прививки от ковида нет», – отвечаю. Отправили ставить. Как бы ни хотелось избежать прививки, но казенная кровать в общаге дороже, иду вакцинироваться в студенческой больнице. На выбор две вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт», врач советует поставить вторую: «Учитывая ваш молодой возраст, можно и «Лайт» поставить». Принимаю в себя дозу вакцины, тут вопрос от врача: «Оплатили уже медкомиссию? Идите платите в кассу, возвращайтесь, мы все печати поставим».

Да, в УрФУ медкомиссия для поселения в общагу платная: для граждан РФ 180 рублей, для иностранцев – 210. В кассе мне, как корреспонденту «Нового Дня», пояснили, что оплачиваем мы прием врача, который осматривает на педикулез и различную сыпь. Обычно прием в медсанчасти УрФУ бесплатный, но, видимо, на поселяющихся это не распространяется.

Возвращаюсь с чеком, мне выдают мою медкарту со всеми печатями и говорят, что могу идти заселяться. Так, стоп, где мой осмотр на педикулез, я же заплатила! В прошлые годы он был, как и осмотр на предмет различных сыпей, лишаев, грибков, но, видимо, в этот раз меня, поставившую прививку от ковида, пожалели и отпустили. Или же по глазам видно, что педикулеза нет.

Второй пункт – получить все необходимые документы

Для этого еду в университет, ищу нужный кабинет. Сотрудник вуза быстро находит мой пакет документов: выдает договор, дополнительное соглашение, ордер на поселение… В этом списке есть кое-что новое: дополнительные соглашения ввели только в этом году, но они уже вызвали шквал недовольства со стороны студентов. Дело в том, что этот документ обязывает внести залог за проживание в размере 5 тысяч рублей. Предполагается, что деньги из этого залога будут тратить на замену сломанной или украденной студентами мебели, а при выселении возвращать. Однако многие «общежители» в социальных сетях писали, что видавшая виды мебель ломается зачастую не по вине студентов, а от старости, и оплачивать ее замену молодым людям не хочется. К тому же комнаты в общежитии УрФУ каждый год даются разные.

Еще одна неприятная особенность – номер общежития и комнаты узнаешь непосредственно перед заселением. До этого момента нет никакой возможности узнать, поселили ли тебя вместе с подругой, сколько человек будет жить в комнате и так далее.

Я получаю свой ордер и вижу, меня заселили в общежитие № 4, комната 429. В прошлом году я жила в этом же общежитии, но в 430-й. Часто бывает так, что ребята сами делают в своей комнате ремонт: клеят обои, стелют линолеум, покупают холодильник и микроволновку, а в следующем году их заселяют в совершенно другую комнату, или же вовсе не дают место.

«На первом курсе я жил в общежитии № 11, – рассказал «Новому Дню» третьекурсник радиофака Михаил Колыванов. – Меня поселили с сокурсниками в совершенно «убитую» комнату, там повсюду лежали дохлые тараканы, обои, как и линолеум, были ободранными. Мы скинулись, сделали ремонт: поклеили обои, положили линолеум, вытравили последних тараканов и купили холодильник тысяч за пять. В конце года нас, как и остальных общажников, выселили, а на следующий год никто нам общагу уже не дал из-за рейтинга. Собственно, мы наш холодильник из общаги не забрали – все приехали издалека, а в новом учебном году его нам уже никто и не отдал. Да я и не представляю, как можно прийти в чужую комнату и сказать: «Отдавай холодильник». Вот и получается, что либо как-то договариваешься, либо каждый год себе по новому холодильнику покупаешь, особенно если каждый раз селят в разные корпуса».

Третий пункт – паспортный стол

Здесь все просто: я приезжаю в паспортный стол, отдаю паспорт, чтобы сделать временную прописку, получаю печать на договор. Осталось прийти в общежитие и получить ключи.

Четвертый пункт – общага

Захожу в советское девятиэтажное здание: крашеные стены, турникет на входе, внутри просто, но чистенько. Иду прямиком к коменданту. Там мне дают бесчисленное количество бумажек на подпись: за инструктаж, на постельное белье, согласие с правилами общежития. Если вкратце, в общаге нельзя пить алкоголь, курить, оставлять гостей после отбоя. Вход круглосуточный, правда, дверь закрыта с часу ночи до шести утра. Вспоминаю, как на втором курсе пришла в 01:15 и 10 минут стучала в дверь, после чего вышел недовольный охранник: «Чего ночью гуляем? Предупреждать надо было, в следующий раз не пущу!» Вспоминаю и ностальгирую, а тем временем мне дают бумажку с очередным списком, где написано: «Стол – 2 шт., стул – 1 шт., тумбочка – 2 шт., шкаф – 2 шт., кровать – 1 шт.». Прежде чем расписаться за это богатство, интересуюсь у заведующей хозяйством по мягкому инвентарю Айгуль Назировны, что за дополнительное соглашение, по которому я должна отдать пять тысяч непонятно за что.

«Это просто залог, как в квартирах на случай, если произошла порча имущества, или же студент не вносит платежи за коммунальные услуги, – говорит «Новому Дню» Айгуль Назировна. – Вы должны внести 5 тысяч в течение 10 дней. В комнате уже проведена опись, потом подниметесь с заведующей по твердому инвентарю, все проверите. Если порча имущества происходит, его чинят в счет внесенных вами денег».

Несмотря на это объяснение, вопросов по этому загадочному дополнительному соглашению у меня осталось немало. Во-первых, общажная мебель действительно не новая, а поломка – это не всегда вина студента. Во-вторых, в соглашении есть пункт, что деньги за поломку списывают со всех жителей комнаты, если лицо, учинившее ущерб, не будет установлено. А если кто-то уехал домой и точно не мог ничего сломать? Неприятно будет потерять пять тысяч из-за чужих шалостей. В-третьих, непонятно, распространяется ли залог на места общего пользования, доступ в которые имеет каждый? Если кто-то разобьет унитаз, за него будут платить все жители блока?

А еще в соглашении написано, что возвращаются деньги только после подачи заявления, но как именно его писать и кому, непонятно.

Все, я подписала все необходимые бумаги, сдала медкарту, договоры и свои фотографии. Получаю постельное, поднимаюсь на четвертый этаж с тяжеленным матрасом в руках, иду по коридору, на ходу теряя наволочки. К слову, проверить, все ли в порядке с мебелью в моей комнате, никто со мной так и не пошел.

В комнате ничего необычного: все то, за что я расписалась, и железная двухэтажная кровать. Места здесь на двоих – около 16 метров. Холодильника нет, микроволновки тоже. У меня ощущение, что все мои вещи в эту комнату не поместятся…

Наконец, квест по заселению в общежитие я прошла. По времени это заняло чуть более шести часов. По деньгам – 8 180 тысяч, учитывая, что я не делала ПЦР-тест за свой счет (который необходим иностранцам и несовершеннолетним). То есть в среднем заселяющиеся в общагу люди потратили на это от 8 180 до 11 000 рублей. Признаться, не у каждого студента есть в запасе такая сумма, даже стипендии за все три летних месяца не хватит.

«Новый День» поговорил со студентами педагогического, лесотехнического, горного, экономического университетов, чтобы выяснить, какие там условия заселения и проживания. Как выяснилось, в этих вузах общежитие дают на весь период обучения и проходить процедуру заселения каждый год не нужно.

«Я поступила в УрГПУ главным образом потому, что в УрФУ не всегда дают общежитие, – сообщила «Новому Дню» студентка третьего курса начфака Екатерина Савина. – Нас заселяют в общагу на первом курсе, и мы живем в ней до конца нашего обучения. Можно жить и в летний период, комната закреплена за студентом. Общежитие дают абсолютно всем, кто в нем нуждается, поэтому почти никто не живет на съемных квартирах и не работает ради них. Мы платим за общежитие около 10 тысяч в год».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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