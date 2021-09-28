Новоизбранный свердловский парламент проведет первое заседание 8 октября

Первое заседание нового созыва свердловского заксобрания назначено на пятницу, 8 октября. Об этом сообщила спикер заксо Людмила Бабушкина, передает корреспондент РИА «Новый День».

В эти минуты в здании областного правительства проходит торжественное вручение мандатов новоизбранным депутатам. Состав парламента обновился на 50%, к четырем парламентским партиям добавилась фракция «Новые люди» из двух человек. Существенно увеличила свое представительство в заксо КПРФ, а партия «Единая Россия» в новом созыве потеряла квалифицированное большинство.

Отметим, что на церемонию не пришел первый вице-губернатор Александр Высокинский. Он считается одним из претендентов на место в Совфеде. Действующий сенатор РФ Аркадий Чернецкий присутствует в зале.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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