Убившего 11-летнюю школьницу из Асбеста рецидивиста будут судить в Екатеринбурге

Уголовное дело об изнасиловании и убийстве 11-летней Полины С. из Асбеста поступило в Свердловский областной суд. Рассматривать его будет судья Александр Ладин, известный по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Обвиняемый – 40-летний рецидивист по кличке «Осип», настоящая фамилия – Осипов. Дата заседания пока не назначена, но дело уже занесено в картотеку облсуда.

Как уже сообщал «Новый День», девочка пропала 12 ноября 2020 года в Асбесте. Она ушла из дома в 14:30 гулять, а уже в 18 часов родители начали поиски, потому что девочка не вернулась домой. В 23:00 они подали заявление о пропаже ребенка в полицию. В течение двух суток Полину искали полицейские, волонтеры и кинологи с собаками, потом ее нашли мертвой.

По версии следствия, девочку заманил к себе домой, изнасиловал и задушил 40-летний рецидивист «Осип», который в общей сложности 19 лет провел за решеткой за кражи и убийства. В полиции он дал признательные показания и рассказал, как спрятал тело девочки – вынес за свой дом, присыпал землей и ветками. Суда он ждет под арестом.

Напомним, жители Асбеста были потрясены преступлением. В местных интернет-пабликах призывали вернуть смертную казнь или отдать подозреваемого родителям девочки. Некоторые надеялись на «тюремную справедливость». Другие призывали чаще объяснять детям, что ходить куда-то с незнакомыми или малознакомыми людьми – нельзя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.10.21

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