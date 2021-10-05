Медики и девелоперы обсудили на форуме 100+ TechnoBuild психологический комфорт в городах (ФОТО)

Медики доказали, что правильный подход к проектированию жилья и общественных пространств может снизить риск инсультов и инфарктов и стать хорошей профилактикой депрессий. Эти вопросы ученые и девелоперы обсуждали сегодня на тематической сессии «Психологический комфорт в городах» строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Эксперты назвали даже конкретные жилые комплексы в городе, которые могут сделать человека здоровее.
Профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Сеченовского университета Алексей Данилов рассказал, что город, место жительства и окружающая среда напрямую влияют не только на психическое, но и на физическое здоровье. «Если недоволен мозг, рано или поздно откажет какая-то из систем, какой-то орган», – заключил доктор. Поэтому ученые в последние годы активно изучают факторы, которые приводят к депрессии. И не последнюю роль здесь играет городское пространство.
«На 70% здоровье зависит от того, в какой среде и как мы живем, на 20% – от генетики, на 10% – от врачей. Если мы будем строить города, которые нас будут оздоравливать, тогда нам не придется строить новые больницы, – отметил Данилов. – В современном городе мозг человека постоянно находится в возбуждении, что вызывает тревогу, приводит к асоциальному поведению. Медики пытаются бороться с алкоголизмом и курением, но не меняют среду – это сизифов труд. Люди, конечно, умирают не сразу, но внешняя среда сказывается на качестве жизни. Например, акустический дискомфорт. Инфаркты и инсульты, в том числе, связаны с тем, что вокруг слишком много звуковых эффектов. Дети становятся более возбудимы».
По мнению медиков, в городах должно быть больше красоты, природных элементов, тихие уголки. Проекты должны вписываться в окружающую среду, ландшафт. Когда человек видит прекрасное, в мозгу выделяются определенные гормоны счастья. А когда диссонанс – возникают нарушения в работе мозга, которые впоследствии приводят к заболеваниям.
Девелоперы в последние годы при проектировании жилых кварталов и общественных пространств активно опираются и на труды медиков, и на исследования экологов, и даже на работы педагогов, поскольку очень важно формировать правильные пространства, в том числе и для детей. В качестве примера «психологически здоровых» комплексов на сессии привели проекты девелопера «Форум-групп» в Екатеринбурге. Во дворах и на территориях, прилегающих к домам, активно используются все принципы, которые обсуждались на сессии.
Например, при разработке дворов для ЖК «Высота» привлекались эксперты Центра развития результативного образования, которые помогли спроектировать двор, комфортный для всех категорий жильцов: малышей, подростков, взрослых, пенсионеров – такое дворовое наполнение на любой возраст редко встречается в России.
«Мы все сегодня думаем: как добиться комфорта для всех? Ни наши дети, ни мы, взрослые, не живем во дворе, как это было в поколениях наших бабушек. Сейчас люди живут в офисах, мало времени проводят на природе, друг с другом, в общении. Все живут в цифровых коммуникациях. И нам очень хочется возродить двор как место коммуникации, – рассказала генеральный директор Центра развития результативного образования Елена Булин-Соколова. – Какая должна быть среда во дворах, парках, скверах? Она должна быть возрастосообразной. Должна учитывать, что там могут оказаться не только дети с 3 до 5 лет (а сегодня подавляющее большинство дворов сделаны именно на этот возраст). Нужно думать, чтобы во дворах захотели оказаться многодетные родители, пенсионеры, инвалиды. Подростки сегодня вообще редко обсуждаются в контексте городских пространств. И для них нет места в городе, они шумные, их все сторонятся. Мы стараемся в наших проектах с девелоперами вовлечь во дворы всех жильцов».
Примеры таких дворов будут не только в ЖК «Высота», который еще строится в Екатеринбурге, но уже существуют в других комплексах «Форум-групп», рассказала руководитель отдела по разработке продукта застройщика Анастасия Швецова.
«Например, Forum City – это вызов, который мы сами себе бросили. Жилой комплекс находится в зоне плотной застройки. Но башни по краям формируют уединенные дворы в центре города. Игра фасадов, разные материалы – жителям интересно пребывать там. Двор разнофункциональный, интересно зонированный под разные сценарии времяпровождения. Дендрологи помогали создать здесь насыщенную природную среду. Мы смогли организовать зеленый тихий оазис в центре Екатеринбурга, хотя за стенами – огромный трафик, ритм города», – рассказала Анастасия Швецова.
Еще больше зелени – в другом проекте застройщика ЖК «Александровский сад». Здесь двор оборудовали на кровле паркинга. Строители приглашали инженеров, экологов, дендрологов, чтобы подобрать растения, которые смогут выжить на Урале и будут расти на крыше.
«Все вместе создает благоприятную среду, которая меняется от сезона к сезону. При этом фасады комплекса строгие, а во дворах бионические формы. И важный элемент – комфортное освещение», – добавила руководитель отдела по разработке продукта «Форум-групп».
И ЖК «Александровский сад», и жилой комплекс Forum City стали победителями в федеральном градостроительном конкурсе «Топ ЖК 2021» в номинации «Лучшее дворовое пространство». Вручение дипломов состоялось сегодня на форуме 100+TechnoBuild.
Еще один пример благоустройства высокого качества, которое выходит за рамки территории жилого комплекса – ЖК «Ольховский парк». Там девелопер своими силами очистил реку Ольховку, которая до стройки в 2017 году больше напоминала грязный ручей. Сейчас же – здесь отличная пешеходная зона, где гуляют местные жители.
Участники сессии выразили надежду, что в будущем в городах России будет больше таких комфортных мест для жизни людей.
Напомним, форум 100+ TechnoBuild открылся сегодня в «Екатеринбуг-Экспо». До 7 октября включительно ведущие застройщики, архитекторы, дизайнеры будут обсуждать современные тенденции на строительном рынке и рынке недвижимости.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
Екатеринбург. Другие новости 05.10.21
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