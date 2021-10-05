Медики и девелоперы обсудили на форуме 100+ TechnoBuild психологический комфорт в городах (ФОТО)

Медики доказали, что правильный подход к проектированию жилья и общественных пространств может снизить риск инсультов и инфарктов и стать хорошей профилактикой депрессий. Эти вопросы ученые и девелоперы обсуждали сегодня на тематической сессии «Психологический комфорт в городах» строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Эксперты назвали даже конкретные жилые комплексы в городе, которые могут сделать человека здоровее.

Профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Сеченовского университета Алексей Данилов рассказал, что город, место жительства и окружающая среда напрямую влияют не только на психическое, но и на физическое здоровье. «Если недоволен мозг, рано или поздно откажет какая-то из систем, какой-то орган», – заключил доктор. Поэтому ученые в последние годы активно изучают факторы, которые приводят к депрессии. И не последнюю роль здесь играет городское пространство.

«На 70% здоровье зависит от того, в какой среде и как мы живем, на 20% – от генетики, на 10% – от врачей. Если мы будем строить города, которые нас будут оздоравливать, тогда нам не придется строить новые больницы, – отметил Данилов. – В современном городе мозг человека постоянно находится в возбуждении, что вызывает тревогу, приводит к асоциальному поведению. Медики пытаются бороться с алкоголизмом и курением, но не меняют среду – это сизифов труд. Люди, конечно, умирают не сразу, но внешняя среда сказывается на качестве жизни. Например, акустический дискомфорт. Инфаркты и инсульты, в том числе, связаны с тем, что вокруг слишком много звуковых эффектов. Дети становятся более возбудимы».

По мнению медиков, в городах должно быть больше красоты, природных элементов, тихие уголки. Проекты должны вписываться в окружающую среду, ландшафт. Когда человек видит прекрасное, в мозгу выделяются определенные гормоны счастья. А когда диссонанс – возникают нарушения в работе мозга, которые впоследствии приводят к заболеваниям.

Девелоперы в последние годы при проектировании жилых кварталов и общественных пространств активно опираются и на труды медиков, и на исследования экологов, и даже на работы педагогов, поскольку очень важно формировать правильные пространства, в том числе и для детей. В качестве примера «психологически здоровых» комплексов на сессии привели проекты девелопера «Форум-групп» в Екатеринбурге. Во дворах и на территориях, прилегающих к домам, активно используются все принципы, которые обсуждались на сессии.

«Высота»

Например, при разработке дворов для ЖК «Высота» привлекались эксперты Центра развития результативного образования, которые помогли спроектировать двор, комфортный для всех категорий жильцов: малышей, подростков, взрослых, пенсионеров – такое дворовое наполнение на любой возраст редко встречается в России.

«Мы все сегодня думаем: как добиться комфорта для всех? Ни наши дети, ни мы, взрослые, не живем во дворе, как это было в поколениях наших бабушек. Сейчас люди живут в офисах, мало времени проводят на природе, друг с другом, в общении. Все живут в цифровых коммуникациях. И нам очень хочется возродить двор как место коммуникации, – рассказала генеральный директор Центра развития результативного образования Елена Булин-Соколова. – Какая должна быть среда во дворах, парках, скверах? Она должна быть возрастосообразной. Должна учитывать, что там могут оказаться не только дети с 3 до 5 лет (а сегодня подавляющее большинство дворов сделаны именно на этот возраст). Нужно думать, чтобы во дворах захотели оказаться многодетные родители, пенсионеры, инвалиды. Подростки сегодня вообще редко обсуждаются в контексте городских пространств. И для них нет места в городе, они шумные, их все сторонятся. Мы стараемся в наших проектах с девелоперами вовлечь во дворы всех жильцов».

Примеры таких дворов будут не только в ЖК «Высота», который еще строится в Екатеринбурге, но уже существуют в других комплексах «Форум-групп», рассказала руководитель отдела по разработке продукта застройщика Анастасия Швецова.

Forum City

«Например, Forum City – это вызов, который мы сами себе бросили. Жилой комплекс находится в зоне плотной застройки. Но башни по краям формируют уединенные дворы в центре города. Игра фасадов, разные материалы – жителям интересно пребывать там. Двор разнофункциональный, интересно зонированный под разные сценарии времяпровождения. Дендрологи помогали создать здесь насыщенную природную среду. Мы смогли организовать зеленый тихий оазис в центре Екатеринбурга, хотя за стенами – огромный трафик, ритм города», – рассказала Анастасия Швецова.

Еще больше зелени – в другом проекте застройщика ЖК «Александровский сад». Здесь двор оборудовали на кровле паркинга. Строители приглашали инженеров, экологов, дендрологов, чтобы подобрать растения, которые смогут выжить на Урале и будут расти на крыше.

«Все вместе создает благоприятную среду, которая меняется от сезона к сезону. При этом фасады комплекса строгие, а во дворах бионические формы. И важный элемент – комфортное освещение», – добавила руководитель отдела по разработке продукта «Форум-групп».

«Александровский сад»

И ЖК «Александровский сад», и жилой комплекс Forum City стали победителями в федеральном градостроительном конкурсе «Топ ЖК 2021» в номинации «Лучшее дворовое пространство». Вручение дипломов состоялось сегодня на форуме 100+TechnoBuild.

Еще один пример благоустройства высокого качества, которое выходит за рамки территории жилого комплекса – ЖК «Ольховский парк». Там девелопер своими силами очистил реку Ольховку, которая до стройки в 2017 году больше напоминала грязный ручей. Сейчас же – здесь отличная пешеходная зона, где гуляют местные жители.

Участники сессии выразили надежду, что в будущем в городах России будет больше таких комфортных мест для жизни людей.

Напомним, форум 100+ TechnoBuild открылся сегодня в «Екатеринбуг-Экспо». До 7 октября включительно ведущие застройщики, архитекторы, дизайнеры будут обсуждать современные тенденции на строительном рынке и рынке недвижимости.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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