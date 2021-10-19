В Свердловской области отменили один из режимов ЧС, еще два действуют

И.о. губернатора Алексей Шмыков отменил режим ЧС, введенный Евгением Куйвашевым 22 июля этого года из-за засухи. В распоряжении говорится, что это сделано «в связи с завершением прохождения пика неблагоприятных агрометеорологических явлений на территории Свердловской области».

Как уже писал «Новый День», о необходимости введения ЧС из-за засухи уральские депутаты и аграрии говорили еще в первой половине июля. «Реально же область без урожая. Некоторые даже выкапывать ничего не планируют. Нечего выкапывать, нечего собирать. Смысл выкапывать, если ничего не взошло», – заявил 13 июля теперь уже бывший депутат заксо Олег Исаков. 22 июля режим ЧС объявили сразу в 39 муниципалитетах. Он позволил отменить санкции в отношении сельхозпроизводителей, не достигших по итогам сбора урожая плановых показателей. По информации Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, в этом году аграрии почти по всем пунктам собрали урожая меньше, чем в прошлом.

В то же время в регионе продолжают действовать еще два режима ЧС. Один, из-за вспышки африканской чумы свиней, был объявлен 5 октября в пяти муниципалитетах: Камышлове, Камышловском районе, Богдановиче, Сухом Логу и Пышме.

Третий режим ЧС был введен локально. Из-за многодневного пожара на торфяниках администрация Екатеринбурга выпустила постановление о введении ЧС с 15 октября на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону в районе горения торфа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

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