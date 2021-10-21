В Чкаловском суде выбирают меру пресечения подозреваемым в отравлении 18 человек (ФОТО)

В Чкаловском районном суде началось первое из назначенных на сегодня заседаний по избранию меры пресечения трем фигурантам уголовного дела о продаже контрафактного алкоголя, из-за которого скончались 18 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала суд решит участь уроженца Грузии Надира Мамедова – одного из продавцов «Ботанического» рынка, задержанных 17 октября. Напомним, ему и его коллеге Армену Аветисяну 18 октября суд продлил срок задержания на 72 часа – до сегодняшнего вечера.

На вопросы журналистов, признает ли он себя виновным, жаль ли ему погибших людей, подвел ли его поставщик, Мамедов не отвечает.

Заседание по избранию меры пресечения Армену Аветисяну начнется в 16:00. Кроме того, в Чкаловский суд поступили материалы в отношении еще одного подозреваемого по той же статье – Анара Айвазова. Ему меру пресечения выберут после 17:00.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге 18 человек погибли, отравившись метанол-содержащими напитками – 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25 до 78 лет. 17 октября по подозрению в сбыте метилового спирта были задержаны предприниматели Армен Аветисян и Надир Мамедов, торговавшие в павильоне на рынке «Ботаническом». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Руководитель движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев заявил, что по крайней мере один из задержанных, Аветисян, уже попадался правоохранителям. 20 октября стало известно о гибели в результате употребления «паленки» еще 7 человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

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