В 2021 году стало больше детей с тревожностью и депрессией

Подростки начали чаще обращаться с проблемами в Областной центр психологической поддержки детей. За восемь месяцев 2021 года за помощью обратилось на 760 человек больше, чем за весь 2020 год. Как сообщили эксперты, в этом немалая вина пандемии Covid-19.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель главврача Свердловской областной клинической психиатрической больницы Анна Малахова, к 1 сентября 2021 года в центр психологической помощи обратилось 2 860 детей и подростков, когда за весь 2020 обращений было 2100. При этом в период самоизоляции в 2020-м психологи центра помогали своим пациентам онлайн, так что работа не прекращалась.

Как сообщает руководитель Областного центра психологической поддержки детей Кирилл Бахарев, в основном в центр психологической помощи обращаются подростки 12-16 лет, как правило, они приходят с родителями. Часто проблемы пациентов связаны с взаимоотношениями между ребенком и родителем, у последнего возникают претензии, что ребенок ленится и не хочет учиться. В меньшем количестве случаев подростки приходят со своими личными проблемами.

Специалисты отмечают, что за последний год увеличилось количество подростков с расстройствами настроения и поведения, тревожностью и депрессией. На это сильно повлияла пандемия.

«В 12-13 лет происходит формирование психики. В пандемию ребенок после яркой и активной жизни попал в полный вакуум, где ему самостоятельно нужно организовывать свою деятельность, – поясняет Анна Малахова. – Дети и подростки не могут сами сесть и учиться, раньше это было только со взрослыми, поэтому ребенок просто не знает, куда себя деть. От этого появляются проблемы с коммуникацией».

А Кирилл Бахарев отметил, что высок процент детей, которые после продолжительного периода самоизоляции и дистанционного обучения не смогли безболезненно перестроиться и вернуться обратно за парты. Как поясняет эксперт, такие дети, как правило, имели проблемы во время очного учебного процесса: с одноклассниками, коммуникацией, поэтому им проще учиться самостоятельно дома.

«Большой поток обращавшихся с проблемами был в январе 2020 года, когда детей отправляли то на удаленку, то выводили обратно в школы. Эта нестабильность усилила тревожность», – поясняет Кирилл Бахарев.

Эксперты сошлись во мнении, что самая лучшая помощь от родителей – это беседа. Помочь справиться со стрессом и тревожностью могут как простые бытовые разговоры в свободное время, так и серьезные с обсуждением проблем.

«Стоит говорить, в том числе, и о злости, о том, что не устраивает ребенка, какие правила дома и в школе ему не нравятся, – отмечает Анна Малахова. – Взрослый может выплеснуть свои негативные эмоции на ребенка, накричать на него. Ребенок, в силу своего положения и правил общества, не может отвечать тем же, поэтому выплескивает эмоции по-другому, либо копит в себе. От этого и возникают психологические расстройства. Не надо ругать за плохие оценки, нужно обсуждать, почему такая ситуация возникла».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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