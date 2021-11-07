Свердловская полиция не подтвердила задержание якутского шамана

В пресс-службе ГУ МВД Свердловской области не подтверждают информацию о задержании в Екатеринбурге Александра Габышева, более известного как «якутский шаман».

Информацию отказался подтвердить начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в январе Габышев заявил, что готовит новый поход на Москву. Спустя две недели домой к Габышеву в Якутске пришли сотрудники полиции и вновь увезли в психоневрологический диспансер. Позже в Якутском республиканском психдиспансере заявили, что Габышева принудительно доставили в медучреждение из-за отказа от лечения.

Как сообщал «Новый День», в марте 2019 года Габышев, называющий себя шаманом-воином, начал поход в Москву для «изгнания» президента РФ Владимира Путина, которого он считает «порождением темных сил». В сентябре его задержала полиция по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и вернула в Якутск. Габышева отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. В октябре шаман заявил, что собирается продолжить поход на Москву, в декабре Габышева и двух его последователей оштрафовали за неповиновение полиции. Позже он анонсировал новый поход в российскую столицу в марте 2020 года, подчеркнув, что акция будет мирной.

12 мая 2020 года шаман был задержан дома у своей сестры и помещен в психиатрический диспансер. 2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психдиспансера о принудительном лечении Габышева. Заявление в суд подал психоневрологический диспансер, указав в нем, что мужчина страдает «переоценкой своей личности». Комиссия диспансера выдала заключение о том, что Габышев опасен для себя и окружающих. 22 июля шамана отпустили домой из психдиспансера.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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