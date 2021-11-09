Облсуд оставил под арестом одного из подозреваемых в отравлении свердловчан метанолом

Свердловский областной суд оставил под стражей Анара Айвазова, которого следствие обвиняет в продаже контрафактного алкоголя (ст. 238 ч.3 УК РФ).



Сегодня суд отказал адвокату Айвазова, который пытался оспорить помещение своего подзащитного под стражу до 15 декабря 2021 года. Кроме того, в облсуде сообщили, что завтра состоится рассмотрение еще трех апелляционных жалоб по тому же уголовному делу. Адвокаты арестованных продавцов с «Ботанического» рынка, Надира Мамедова и Армена Аветисяна, будут оспаривать арест своих клиентов. В тот же день представитель прокуратуры оспорит решение Белоярского суда, который, наоборот, отказался арестовать еще одного подозреваемого по этому делу – Олега Романова.

Как уже сообщал «Новый День», в середине октября 18 человек отравились паленкой: 12 мужчин и 6 женщин в возрасте от 25 до 78 лет. По подозрению в сбыте спирта были задержаны предприниматели Армен Аветисян и Надир Мамедов, торговавшие в павильоне на рынке «Ботаническом». Через несколько дней правоохранители задержали Анара Айвазова, который, предположительно, был поставщиком. Им грозит до 10 лет лишения свободы. После трагедии на рынке люди продолжали умирать. К 3 ноября число жертв отравления метиловым спиртом достигло 35 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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