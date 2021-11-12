российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 ноября 2021, 10:56 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Лондонский художник напишет портреты битлов на стене за памятником квартету

Британский стрит-арт художник Джеймс Кокран, более известный как Джимми Си, прилетел в Екатеринбург, чтобы расписать стену за памятником группе «Битлз».

Сегодня на пресс-конференции Джимми сообщил, что планирует написать портреты членов группы того периода, когда записывался их последний альбом – Let It Be. И это неслучайно: прямо сейчас известный режиссер Питер Джексон снимает документальный фильм о группе с таким же названием. Он выйдет в 2023 году, тогда же, когда Екатеринбург будет праздновать свое 300-летие.

По признанию художника, это первый раз, когда он будет работать в России, и первый раз, когда ему придется рисовать при -10 °C. «Я не думаю, что это повлияет на мой подход или мою технику, только на мои руки – они замерзнут. Тот тип краски, который я буду использовать, создан для работы в холодных условиях. Буду рисовать портреты в своем стиле, в технике пуантилизма», – рассказал Джимми. Закончить работу он планирует за неделю, так как его визит рассчитан только на 9 дней, а он хотел бы еще познакомиться с городом. В идеале Джимми хочет успеть к историческому дню основания Екатеринбурга – 18 ноября.

Ричард Дьюэлл, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге, рассказал, что когда он приехал в Екатеринбург и узнал, что здесь есть памятник «Битлз», у него сразу появилась идея сделать некий совместный проект с местным «Битлз клубом». «Последние полтора года были тяжелыми для всех. Нам захотелось сделать что-то в духе «Битлз», что-то такое, что позволит нам объединиться. «Битлз» всегда вдохновляли людей. Возник план привезти известного художника, чтобы сделать роспись на стене. Мы работали и с администрацией города, поддержка просто фантастическая. Убедить Джимми приехать было просто. И вот он здесь, с нетерпением ждет, когда начнет расписывать стену», – сообщил генеральный консул.

Кроме того, на следующей неделе в «Главном проспекте» откроется выставка работ Джимми Си. 5 ноября он опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором рассказал о будущей выставке в России и показал две работы, которые отобрал для нее.

Пост Джимми Си

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

На Уставный суд потратят 20 миллионов. За год он не вынес ни одного решения. / Как не заболеть зимой – советы терапевта. / Вирусолог предсказал конец пандемии в 2022 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,