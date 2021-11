Лондонский художник напишет портреты битлов на стене за памятником квартету

Британский стрит-арт художник Джеймс Кокран, более известный как Джимми Си, прилетел в Екатеринбург, чтобы расписать стену за памятником группе «Битлз».

Сегодня на пресс-конференции Джимми сообщил, что планирует написать портреты членов группы того периода, когда записывался их последний альбом – Let It Be. И это неслучайно: прямо сейчас известный режиссер Питер Джексон снимает документальный фильм о группе с таким же названием. Он выйдет в 2023 году, тогда же, когда Екатеринбург будет праздновать свое 300-летие.

По признанию художника, это первый раз, когда он будет работать в России, и первый раз, когда ему придется рисовать при -10 °C. «Я не думаю, что это повлияет на мой подход или мою технику, только на мои руки – они замерзнут. Тот тип краски, который я буду использовать, создан для работы в холодных условиях. Буду рисовать портреты в своем стиле, в технике пуантилизма», – рассказал Джимми. Закончить работу он планирует за неделю, так как его визит рассчитан только на 9 дней, а он хотел бы еще познакомиться с городом. В идеале Джимми хочет успеть к историческому дню основания Екатеринбурга – 18 ноября.

Ричард Дьюэлл, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге, рассказал, что когда он приехал в Екатеринбург и узнал, что здесь есть памятник «Битлз», у него сразу появилась идея сделать некий совместный проект с местным «Битлз клубом». «Последние полтора года были тяжелыми для всех. Нам захотелось сделать что-то в духе «Битлз», что-то такое, что позволит нам объединиться. «Битлз» всегда вдохновляли людей. Возник план привезти известного художника, чтобы сделать роспись на стене. Мы работали и с администрацией города, поддержка просто фантастическая. Убедить Джимми приехать было просто. И вот он здесь, с нетерпением ждет, когда начнет расписывать стену», – сообщил генеральный консул.

Кроме того, на следующей неделе в «Главном проспекте» откроется выставка работ Джимми Си. 5 ноября он опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором рассказал о будущей выставке в России и показал две работы, которые отобрал для нее.

