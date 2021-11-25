Водитель маршрутки с ножом, кондуктор – с резиновым ковриком напали на автомобилиста, заведено дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутки, который на дороге выяснял отношения с автомобилистом, размахивая ножом.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что 40-летнего водителя автобуса подозревают по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Конфликт произошел еще 16 ноября на улице Баумана, видеозапись появилась в интернете. В конфликте участвовала и кондуктор маршрутки – она била оппонента резиновым ковриком.

В день происшествия никто из участников ссоры в полицию не обратился, но правоохранители нашли их по записи. Автомобилист заявил полиции, что воспринял угрозу убийством со стороны оппонента всерьез. «Полиция Екатеринбурга призывает участников дорожного движения к взаимному уважению. В случае возникновения спорных ситуаций на дороге необходимо решать их в рамках правового поля», – резюмировали в УМВД.

Как уже сообщал «Новый День», ссоры между водителями не всегда заканчиваются примирением. Резонансный пример – конфликт на заправке 8 сентября 2019, который вылился в уголовное дело для одного из водителей, екатеринбуржца Антона Истомина. Второй, водитель «золотого лексуса», оказался заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР Артемом Халиловым, который обвинил оппонента в угрозе убийством. По словам истца, Истомин угрожал ему ножом. Однако ни один из свидетелей резонансного конфликта ножа в руках Истомина не видел, и он был полностью оправдан. Халилов подал апелляцию, но проиграл и ее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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