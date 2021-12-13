Украшать центр Екатеринбурга за 10 миллионов будет оренбургский предприниматель

Определился подрядчик, который займется украшением Исторического сквера в Екатеринбурге. В конкурсе победил Пронин Евгений Павлович, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Оренбурге. Кроме него заявлялась только одна компания – «Про свет» – тоже из Оренбурга, ее учредитель – бывший компаньон Пронина.

Сэкономить бюджетные деньги на этой закупке практически не удалось – мэрия планировала заплатить максимум 10,5 миллиона рублей, победитель снизил цену на 50 тысяч рублей.

По проекту в центре Екатеринбурга появится «подарок» высотой 4,5 метра, трехметровые цифры «2022», четыре большие елочные игрушки, звезда, подсвечники с искусственными свечами внутри и арочная композиция. Все это будет переливаться и светиться теплым светом. Простоять украшения должны до 20 января.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»