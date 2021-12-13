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Понедельник, 13 декабря 2021, 10:18 мск

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Украшать центр Екатеринбурга за 10 миллионов будет оренбургский предприниматель

Определился подрядчик, который займется украшением Исторического сквера в Екатеринбурге. В конкурсе победил Пронин Евгений Павлович, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Оренбурге. Кроме него заявлялась только одна компания – «Про свет» – тоже из Оренбурга, ее учредитель – бывший компаньон Пронина.

Сэкономить бюджетные деньги на этой закупке практически не удалось – мэрия планировала заплатить максимум 10,5 миллиона рублей, победитель снизил цену на 50 тысяч рублей.

По проекту в центре Екатеринбурга появится «подарок» высотой 4,5 метра, трехметровые цифры «2022», четыре большие елочные игрушки, звезда, подсвечники с искусственными свечами внутри и арочная композиция. Все это будет переливаться и светиться теплым светом. Простоять украшения должны до 20 января.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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