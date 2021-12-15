Думская оппозиция о новом законе о власти: «Будет одобрямс и кумовство»

Принятый Госдумой в третьем чтении законопроект об общих принципах публичной власти, позволяющий губернаторам избираться больше двух сроков подряд, а регионам – отменять выборы в заксобрания по партийным спискам, вызвал ожидаемое возмущение у депутатов от оппозиции.

«Я не поддержал этот законопроект, голосовал против, – рассказал «Новому Дню» депутат ГД от КПРФ Николай Езерский. – Там есть несколько позиций, которые мы уже когда-то проходили, и из этого не получилось ничего хорошего. Например, он дает возможность бесконтрольно, практически, по срокам избираться губернаторам. Кроме того, судя по всему, отменят партийные списки в заксобраниях, что уже сделали почти во всех городах на уровне местных дум. Это тоже не приведет ни к чему полезному. В заксобраниях не будет конкуренции ни в мыслях, ни в обсуждениях, ни в законопроектах. Ссылка на то, что народ сам очень желает избирать депутатов по одномандатным округам, неверна. В стране существует партийная система, поэтому партии должны быть представлены. Люди голосуют за точку зрения партии, а не одного человека».

Аналогичная позиция у депутата ГД от «Справедливой России» Андрея Кузнецова. «Если коротко – это окончательное погребение партийной системы, местного самоуправления и демократических выборов. Взят курс на дальнейшее укрепление действующей монополии во власти. Избрание кандидатов, неугодных чиновникам, будет если не абсолютно невозможным, то чрезвычайно трудным и дорогостоящим. Бессрочные губернаторы будут определять себе угодных депутатов на всех уровнях. Сплошной восторженный одобрямс – вот чем в ближайшие годы станет представительная власть. И все это мы уже проходили. И грабли все на том же месте – система, построенная на одобрямсе, ведет к коррупции, кумовству, непрофессионализму во власти, неэффективным и дорогостоящим решениям власти во всех сферах», – написал он на своей странице в соцсети.

Политолог Константин Калачев считает, что отмена партийных списков коснется не всех регионов. «Та норма, которая позволяет субъектам отказываться или не отказываться от пропорционально-мажоритарной системы, то есть от партийных списков, не будет распространена на все регионы, – считает эксперт. – Это будет реализовано в тех территориях, где у ЕР есть риск выборы проиграть. Не для тех, где один коммунист прошел – и это уже информповод федерального масштаба». Он также отметил, что отмена выборов по спискам – палка о двух концах. Если власть субъекта РФ не может обеспечить победу партийному списку ЕР, то, возможно, она не сможет обеспечить победу нужному кандидату и в одномандатном округе.

Напомним, в Свердловской области по итогам выборов в заксобрание региона в сентябре 2021 года «Единая Россия» набрала около 35,5%, КПРФ – почти 23%, СР – 14,5%, ЛДПР и «Новые люди» – 9%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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