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Стамбул, Ереван, Дубай, Минск – куда поедут екатеринбуржцы на Новый год

Число екатеринбуржцев, которые проведут новогодние каникулы в путешествиях, увеличилось по сравнению с прошлым годом. Рождественские маршруты уральцев изучили аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» на основании данных по поиску и бронированию авиабилетов.

Чаще всего уральцы покупали билеты в Турцию, Армению, ОАЭ, Беларусь и Египет. Наиболее популярные города – Стамбул, Ереван, Дубай, Минск и Анталья. Также екатеринбуржцы полетят на Новый год в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

«По сравнению с прошлым годом количество екатеринбуржцев, собирающихся улететь на новогодние праздники, увеличилось на 31%. При этом число поездок по России выросло на 15%, а вот желающих выехать за границу стало больше в 3,5 раза и составило почти 20% от всех «новогодних» путешественников», – уточнили в пресс-службе сервиса.

Отметим, что в среднем уральцы потратили по 15,5 тысячи на билеты в обе стороны в новогодние путешествия по России. Это на 8% больше, чем год назад. Средний ценник на перелёт за границу, напротив, снизился на 9% до – 37,2 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Новый год

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