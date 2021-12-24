Единороссы запустили процедуру праймериз по довыборам в ЕГД

«Единая Россия» начала принимать документы от желающих принять участие в праймериз по довыборам в гордуму Екатеринбурга. Как рассказал «Новому Дню» замруководителя регионального исполкома ЕР Максим Бестфатер, документы принимаются с 23 декабря по 12 января, кроме субботы и воскресенья. Само предварительное голосование назначено на 20 января.

Сформирован оргкомитет из 17 человек, который возглавил лично губернатор Евгений Куйвашев, который, напомним, является и.о. секретаря регионального отделения ЕР. Заместителем председателя оргкомитета стал депутат заксо Дмитрий Жуков.

Как уже сообщал «Новый День», весной 2022 года в Екатеринбурге состоятся довыборы депутатов ЕГД по двум избирательным округам: № 2 в Верх-Исетском районе и № 10 в Ленинском.

Предстоящая кампания станет критически важной для «Единой России», потому что сейчас в гордуме осталось 18 представителей партии власти, то есть ровно половина депутатского состава. Чтобы получить формальное большинство, ЕР нужно выиграть довыборы. Между тем, избирательные округа № 2 и № 10 могут стать горячими точками в кампании. Так, в Ленинском районе несколько лет тянется конфликт защитников Березовой рощи с «Атомстройкомплексом», а в Верх-Исетском сильны оппозиционные настроения. На сентябрьских выборах в заксо второе место после единоросса Мелехина здесь занял кандидат «Яблока» Владислав Постников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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