«Автомобилист» выиграл матч с «Северсталью» перед паузой в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» после вынужденных ковидных каникул провел первый матч в 2022 году. На домашнем льду команда Николая Заварухина одержала победу над «Северсталью» со счетом 5:2.

Первый период сложился удачно для хозяев. Первую шайбу «Автомобилиста» забросил Станислав Бочаров после розыгрыша большинства, а спустя несколько минут Шейн Принс удвоил счет в пользу уральцев. Сложности начались во второй двадцатиминутке. Хоккеисты «Автомобилиста» потеряли инициативу, тогда как соперник добавил, и в итоге за десять минут растеряли все преимущество. «Северсталь» усилиями Даниила Вовченко и Ивана Емеца добилась равного счета на табло – 2:2. К счастью, екатеринбуржцы сумели быстро вернуться в игру и провели несколько хороших контратак. Сначала Брукс Мэйсек переправил шайбу на другой фланг Принсу, и тот забросил в ближнюю девятку. А затем уже Принс отдал отличный пас Мэйсеку, и тот не промахнулся из выгодной позиции и забил четвертый гол. В третьем периоде «Автомобилист» активно прессинговал соперников и под конец матча реализовал большинство, в котором вновь отличился Станислав Бочаров.

«Довольно долго не играла наша команда. Все ребята были в разном физическом состоянии. Кто-то раньше начал тренироваться, кто-то позже. Здорово, что было хорошее начало матча. Во втором периоде «Северсталь» добавила, и мы оказались немного физически не готовы к этому. Но дальше были хорошие контратаки, опять же большинство «пять на четыре». Были сегодня в команде и лидеры, и те, кто ловил на себя шайбу, и кто «рояль таскал». Была хорошая команда на льду и живая скамейка – за это ребятам спасибо. И спасибо болельщикам за то, что пришли сегодня и поддержали нас», – отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбургский клуб сейчас находится на 10-м месте в Восточной конференции и теоретически еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф. Однако из-за вспышек коронавируса в командах Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат. Когда возобновятся матчи – неизвестно, а в феврале КХЛ уйдет на запланированную паузу во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Николай Заварухин отметил, что приостановка чемпионата «неприятна», но многое зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. «Мы готовы были играть и предыдущие [отмененные] матчи. Понятно, что у нас был немного другой состав. Но мы даже прилетели в Москву, у нас готовились ребята из ВХЛ. Я уже проходил это, когда был тренером и остановили чемпионат в 2020 году (тогда Заварухин возглавлял новосибирскую «Сибирь», которая выбила из первого раунда плей-офф «Автомобилист» – прим. ред.), так что ко всему готов. Таковы жизненные обстоятельства», – прокомментировал специалист.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»